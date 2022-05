Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. In versie 8.0.6584 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

On some systems, MIG could generate a Stack Trace event for a non-blocked remote file operation. This has been resolved. For more information on this functionality please see here.

File and Folder restores could fail if the restored path was greater than 256 characters. This has been resolved.

When taking a clone, any change to the after Clone shutdown option would be incorrectly overruled by the Power Saving options in the clone definition. This has been resolved.