Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Paramount Software heeft overigens bekendgemaakt per 1 januari 2024 te stoppen met de gratis versie. In versie 8.1.7771 zijn enkele kleine problemen verholpen:

General The About box was showing 'Licensed To N/A'. This has been resolved. Rescue Media The Existing Backups tab was not showing the recent folders list. This has been resolved.

Wi-Fi profiles were not being pre-populated in WinRE. This is now resolved.