Versie 4.5.10 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed NowPlaying: Fixed issue where two (or more) separate skins using the same player would not update properly when they were using DynamicVariables=1 on the measures. Added Registry: Added OutputType and OutputDelimiter options to allow retrieving lists of subkeys or value names from a target key. See Alternate Behavior for details.