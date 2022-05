Versie 4.5.9 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed Rainmeter: Fixes issue with certain builds of Windows 7 where the skin window would disappear when returning from the Windows "Switch user" screen

Context menu: Removed duplicate / redundant separator line in the context menu when no skins are loaded. Added SysInfo: Added SysInfoType of USER_SID to return the security identifier associated with the active user account. Changed Languages: Updated localization strings for Finnish.