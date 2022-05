Chocolatey is een opensource-packagemanager, waarmee via de command line of PowerShell software op de computer geïnstalleerd, bijgewerkt en verwijderd kan worden. Op de website van Chocolatey staan een kleine 9000 zogenaamde packages die door de community worden onderhouden. Chocolatey is gratis te gebruiken, maar er zijn ook betaalde uitvoeringen, die onder meer voor bedrijven bedoeld zijn. Versie 0.12.1 van Chocolatey is uitgekomen en hierin zijn de volgende twee problemen verholpen:

Bug fixes Fix - Installation of Chocolatey fails when running under "AllSigned" execution policy - see #2539

Fix - Output from "choco template -h" references wrong subcommand in usage statement - see #2546