Adguard Home versie 0.107.3 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. Adguard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. De complete changelog voor deze uitgave kan op deze pagina worden gevonden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Added Support for a $dnsrewrite modifier with an empty NOERROR response (#4133). Fixed Wrong set of ports checked for duplicates during the initial setup (#4095).

Incorrectly invalidated service domains (#4120).

Poor testing of domain-specific upstream servers (#4074).

Omitted aliases of hosts specified by another line within the OS's hosts file (#4079).