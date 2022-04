Versie 1.25.3.5385 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. Sinds versie 1.25.1.5286 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Plex Media Server 1.25.2.5319 (Beta update channel) Fixes: (Library) Server could exit if trying to delete non-existent items (#13190)

(Metadata) Embedded metadata would be ignored on video files with non-lowercase extensions (#13195)

(Optimized Versions) Conversions would fail on Windows if the item title contained trailing spaces (#13128)

(PlayQueue) Playing DVR library item could result in playback of wrong item. (#12932)

(QNAP) Ignore ‘@Recently-Snapshot’ folders during scanning (#13162)

(Scanner) Improved distinction between episode numbers and numbers within a series title (#13210)

(Scanner) Improved distinction between series titles and auxiliary metadata in file and directory names (#13210) Plex Media Server 1.25.3.5385 (Beta update channel) Fixes: (Hubs) Fix potential serialization issue of CW hubs (#13237)

(Metadata) Some episodes could fail to get metadata when using the legacy TVDB agent

(Scanner) Hidden files inside media paths could cause unexpected issues with certain local assets (#13240)

(Scanner) Improve detection of filename changes which should result in rematching items (#13220)

(Scanner) Some file paths could prevent movies from scanning in correctly (#12980)

(Series Scanner) Improved matching of season directory names including codec or resolution details (#13235) Plex Media Server 1.25.3.5385 is now available to everyone.