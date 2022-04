Linux kernel 5.16

Linus Torvalds heeft versie 5.16 van de Linux Kernel vrijgegeven. De kernel is het hart van het besturingssysteem en zit, simpel gezegd, als laag tussen de hardware en de applicaties in. In versie 5.16 treffen we onder meer een futex_waitv() kernel system call aan wat verbeterde prestaties voor spellen in Linux of via Wine moet geven. Op grafisch gebied is de ondersteuning voor Alder Lake S graphics nu volwassen en die voor de AMD Ryzen APU's flink verbeterd. Meer informatie is bij 9to5Linux te vinden. Hieronder is een overzicht te vinden van de belangrijkste veranderingen uit deze uitgave.