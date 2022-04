Versie 2.35.4 van ScreenToGif is uitgekomen. Met deze opensourceapplicatie kunnen de handelingen op het scherm of de beelden van de webcam worden opgenomen. Het resultaat kan eventueel worden bewerkt met de ingebakken editor en vervolgens worden opgeslagen als een geanimeerde gif-afbeelding of mp4-filmbestand. Het programma kan bijvoorbeeld goed worden gebruikt voor het maken van korte instructievideo's. In versie 2.35 is de overstap gemaakt naar .NET versie 6 en is er nu ook een versie voor apparaten uitgerust met een Arm-processor. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

What's new? Warning: To upgrade from versions older than v2.34.1, you must download it manually.

Updated the French localization. Fixed: It was not possible to load projects from the recent projects list.

It was possible to import images with multiple sizes, which would end up crashing during encoding.

The translation updater was not working for portable releases.