Versie 4.5.8 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added Skin/Meter: Added BevelColor and BevelColor2 to allow definition of colors when a bevel is set on the skin background or a meter. Changed Languages: Updated localization strings for Swedish. Fixed Registry: Corrected a problem when the registry returned a string longer than 4096 characters.

Installer: Fixed an issue when the user's locale language was not able to be detected, and Arabic was being selected by default.

Script: Improved error logging when an invalid Lua script is used in a disabled Script measure.