Versie 8.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.2 new features and bug-fixes: Add exclude folder(s) capacity in Find in Files (mouse hover on “Filters” label for getting the example on tool-tip). (Fix #2433, #8350)

Fix UTF-8 detected wrongly as TIS-620 encoding issue. (Fix #10916, #940, #8755, #3588, #3188, #4932, #3172, #10492)

Add auto save loaded session on exit feature (while “Open session in a new instance” is set in Multi-instance settings). (Fix #1646, #3241, #3574, #4228)

A comprehensive fix for dockable panels losing background color when switching back Notepad++. (Fix #2202, #2937, #5980, #8980, #9905, #10091)

Fix memory leak while toggling between Dark/Lite Mode. (Fix #10957)

Fix caret left-right inverse moving in RTL mode issue. (Fix #8553, #7678, #9730)

Fix Document List icons unchanged issue after switching to dark mode or changing to alternative icons. (Fix #10740)

Fix incorrect folding behaviour in C, C++, Java, JavaScript, TypeScript and Objective-C. (Fix #4560)

Update boost regexp from v1.76 to v1.78. (Implement #10912)

“Rename tab” name field enlargement (from 20 to 63 char!). (Fix #10961, #9849)

Apply “crontab” file to the syntax highlighting of bash. (Fix #3377)