Versie 9.5 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. De nieuwe directeur van het Moldavische bedrijf Ritlabs, Stefan Tanurkov, heeft vol ingezet op modernisering van zijn programma. Zo heeft de HTML-rendering engine van Chromium de achterhaalde interne engine en die van Internet Explorer vervangen en is er nu ook een donkere modus. Het programma heeft verder diverse wijzigingen in de interface ondergaan en ziet er echt veel frisser uit dan voorheen. In versie 9.5 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features /SMTPHOST= command line parameter to specify domain passed in the SMTP greeting (EHLO/HELO). This command line parameter can be added as a line into an account's memo for account-specific use Improvements The format (plain text or HTML) used last time for a new Quick Template is now remembered

%SetEditor template macro accepts parameters "plain", "text" and "HTML" for setting desirable message format

More straight-forward logic of HTML templates usage for replies and new messages Fixes Some attachments could be hidden from the attachment list as HTML-related parts

Automatic switching to the HTML format was not available in the template editor

(#02090) Re-filtering log was "white on white" in dark themes