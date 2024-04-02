Software-update: The Bat! 11.1

The Bat! logo (75 pix) Versie 11.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features
  • Indexing process indication is now displayed at the main window's status bar
Improvements
  • New index file names (Index.db -> TBIndex.db in the root of the mail data folder) to ensure correct database structure
  • Automatic conversation view update when new messages arrive in the conversation
  • Optimization of message base indexing algorithms
  • Speed up indexer database initialization
  • Improved performance of database updates during runtime
  • Skip indexer for virtual folders as not necessary in the current model
  • Remove possible delays on editor startup due to overcrowded system’s recent documents folder
Fixes
  • Fix for SmartSpace reading page height in HTML (classic preview pane)
  • Messages viewed in conversation view could become read despite account settings
  • The issue which caused the "Invalid class typecast" error message in summary view has been resolved

The Bat!

Versienummer 11.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Ritlabs
Download https://www.ritlabs.com/en/products/thebat/download.php
Licentietype Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 02-04-2024 11:51 0

02-04-2024 • 11:51

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Bron: Ritlabs

Update-historie

30-07 The Bat! 12.3 9
18-05 The Bat! 12.2 1
31-03 The Bat! 12.1 0
05-01 The Bat! 12.0 3
24-12 The Bat! 11.5.2 7
08-'25 The Bat! 11.4.3.0 0
06-'25 The Bat! 11.4.2.1 1
01-'25 The Bat! 11.4.1 0
12-'24 The Bat! 11.4 0
10-'24 The Bat! 11.3 2
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