Versie 11.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
New features
Improvements
- Indexing process indication is now displayed at the main window's status bar
Fixes
- New index file names (Index.db -> TBIndex.db in the root of the mail data folder) to ensure correct database structure
- Automatic conversation view update when new messages arrive in the conversation
- Optimization of message base indexing algorithms
- Speed up indexer database initialization
- Improved performance of database updates during runtime
- Skip indexer for virtual folders as not necessary in the current model
- Remove possible delays on editor startup due to overcrowded system’s recent documents folder
- Fix for SmartSpace reading page height in HTML (classic preview pane)
- Messages viewed in conversation view could become read despite account settings
- The issue which caused the "Invalid class typecast" error message in summary view has been resolved