Versie 11.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Indexing process indication is now displayed at the main window's status bar Improvements New index file names (Index.db -> TBIndex.db in the root of the mail data folder) to ensure correct database structure

Automatic conversation view update when new messages arrive in the conversation

Optimization of message base indexing algorithms

Speed up indexer database initialization

Improved performance of database updates during runtime

Skip indexer for virtual folders as not necessary in the current model

Remove possible delays on editor startup due to overcrowded system’s recent documents folder Fixes Fix for SmartSpace reading page height in HTML (classic preview pane)

Messages viewed in conversation view could become read despite account settings

The issue which caused the "Invalid class typecast" error message in summary view has been resolved