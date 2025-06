Versie 11.4 van de e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

New features CalDAV support (see Account Properties - Calendar page)

/DebugCalDAV command line parameter for tracing CalDAV output in ex_log.txt Fixes Events repeating weekly from its starting day were imported with wrong week day set