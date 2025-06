Versie 11.2 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave is onder meer de optie toegevoegd om te kiezen met welke applicatie een bijlage moet worden geopend. De complete changelog ziet er als volgt uit:

New features "Open with" option for file attachments Improvements CEF was updated to the latest v124.3.8 Fixes The issue with OAuth authentication for Microsoft email services was fixed

The problem which caused the "Duplicates not allowed" error message at the program startup was resolved

It is now possible to print PDF files in the Conversation Thread View

The contents of .txt files (Cyrillic) is now displayed properly if viewed within The Bat!