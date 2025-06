AdGuard Home versie 0.107.50 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. Deze uitgave moet het probleem verhelpen dat de vorige uitgave voor een aantal mensen de boel helemaal stuk maakte.

They say, if it isn't broken — don't fix it. Unfortunately, this is not the case with the last AdGuard Home update. A small portion of users haven't been able to start AdGuard Home at all, and so we are rolling out this hotfix.