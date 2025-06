AdGuard Home versie 0.107.55 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een DNS-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Security The permission check and migration on Windows has been fixed to use the Windows security model more accurately (#7400).

Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in 1.23.4.

The Windows executables are now signed. Added The --no-permcheck command-line option to disable checking and migration of permissions for the security-sensitive files and directories, which caused issues on Windows (#7400). Fixed Setup guide styles in Firefox.

Goroutine leak during the upstream DNS server test (#7357).

Goroutine leak during configuration update resulting in increased response time (#6818).