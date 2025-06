AdGuard Home versie 0.107.51 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het hele netwerk, waardoor dat niet langer op elk individueel apparaat nodig is. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

AdGuard Home v0.107.51 A small bugfix and security release. We are working on new features in future releases. Security Go version has been updated to prevent the possibility of exploiting the Go vulnerabilities fixed in Go 1.22.4. Changed The HTTP server's write timeout has been increased from 1 minute to 5 minutes to match the one used by AdGuard Home's HTTP client to fetch filtering-list data (#7041).