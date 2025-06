Versie 11.2.1 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Fixes Non-automatic update version was behaving like version with automatic update

#2300: AV error in a "Create a Formatted Message" filter action

Not setting root cache path for CEF was causing failure of HTML rendering in simultaneously running copies (even though referring to different configuration)

"Quick Reply" pane could not be disabled in Conversation Thread View

"Reply quoting selected text" returned HTML-code in certain messages

The program hung when executing "Replace All" in the RichText editor