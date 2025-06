Astonsoft heeft een update voor versie 12 van EssentialPIM uitgebracht. Deze personal information manager maakt het mogelijk om afspraken bij te houden, een adresboek te beheren, en e-mails te versturen en ontvangen. Het programma is in diverse talen, waaronder het Nederlands, te gebruiken. EssentialPIM is beschikbaar in een standaard- en een pro-uitvoering. De eerste is gratis, maar heeft minder functies. Zo kan er niet met de clouddiensten van bijvoorbeeld Microsoft, Google, Apple of Dropbox worden gesynchroniseerd. Een compleet overzicht van de onderlinge verschillen is op deze pagina te vinden. Uitgebreide informatie over versie 12 zijn op deze pagina te vinden; de changelog voor versie 12.0.1 ziet er als volgt uit:

New in EssentialPIM 12.0.1 Order of user initials will now be adjusted based on sorting (People view in Contacts).

Automatic participant addition for events and tasks (existing contacts) as related items.

Email message size displayed in properties.

Alt+C shortcut restored for marking tasks as 100% complete in the task editing dialog.

The yellow bar on top of emails asking to load external images should now always be displayed (when needed).

Download links for free tools (EPIM Synchronizer, EPIM Archiver/DupRemover, EPIM-Outlook Sync) and for previous EPIM versions added to the Help menu.

Fixed display issues with contact details in Contacts (People view) for large fonts.

Fixed a problem related to receiving new mail for users with regular permissions (Pro Business).

Fixed task list printing error.

Other bug fixes and performance improvements.