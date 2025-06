Versie 11.0.4.5 van de ruim twintig jaar oude e-mailclient The Bat! is uitgekomen. Het programma heeft alles wat je van een moderne e-mailclient mag verwachten, zoals het automatisch kunnen sorteren, beantwoorden of doorsturen van e-mail en het met vertraging kunnen versturen van e-mails. Er zijn diverse e-mailthema's, waarbij ook van macro's gebruikgemaakt kan worden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Improvements Window Split Mode does not refit the panes' widths after a screen resolution change anymore Fixes Some attachment images were not displayed within the message preview pane

Certain messages were not entirely displayed under conversation thread view

Scheduler did not execute recurring tasks