Versie 1.27.5 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #9371: Deleting or renaming directories when syncing xattrs or ownership causes empty dir tree to get "put back" by ST

#9407: IndexHandler can get stuck in an undesired loop

#9417: CPU usage increases after folder scans (and hence, over time)

#9469: Better wrapping for device and folder names in sharing lists Enhancements: #8972: Open share settings when clicking 'shared with'

#9470: Show encryption status for devices sharing folder