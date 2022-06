Versie 1.25.1.5286 van Media Server is verschenen. Deze versie was eerder al voor houders van de betaalde PlexPass beschikbaar, maar kan inmiddels door iedereen worden gedownload. Plex Media Server is een mediaserver voor Windows, Linux, FreeBSD, macOS en diverse nas-apparaten. De software kan content serveren aan clients op dezelfde machine, binnen het lokale netwerk of via internet. Clientsoftware is beschikbaar voor de eerder genoemde besturingssystemen maar content kan ook worden bekeken op bijvoorbeeld iOS, Android, Google TV en Chromecast. Het programma is gratis te gebruiken en heeft daarnaast PlexPass, een betaalde dienst die toegang tot 'premium features' en eerder tot nieuwe versies geeft. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes: (HTTP) The server could quit unexpectedly when certain types of requests were canceled prematurely (#13135)

(Library) Refreshing metadata for an unmatched show wouldn’t perform a match (#12945)

(NAS) ASUSTOR firmware version could be reported incorrectly on ADM 4.0 devices

(NAS) Ensure Library and TMP directories exists on QNAP devices when starting PMS

(Scanner) In rare instances some episode files could be ignored by the scanner (#13150) Note for Shield users: this version is not currently available on Google Play store, while we work with Google to verify compliance with Google Play Developer Program policies.