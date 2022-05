Versie 4.5.5 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed NowPlaying: Corrected some issues with WinAmp and AIMP media players.

Thanks to community members deathcrafter for AIMP code and dr0biwan for WinAmp code. Changed Dialogs: When a Rainmeter dialog is moved to a second monitor, the Taskbar icon will follow to the correct monitor. Added String meter: Added TrailingSpaces option. When set to 1 , any Text option enclosed in " quotes " will display leading and trailing spaces.