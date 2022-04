2Brightsparks heeft versie 10.0.4.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 44 en 60 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: French and Polish translations

The notification (aka system tray) icon will not be hidden on future updates or upgrades

When importing a group profile SyncBack will state if any invalid profiles were automatically removed from the group Fixed: Splash window showing when run unattended

Typo in version number in rollback text when uninstalling

Search results in profile configuration are translated (if not using English)