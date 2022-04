Apple heeft een update voor versie 15 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 15 zijn er nu vier verschillende soorten notificaties: passief, actief, tijdgevoelig en kritiek. De tweede grote nieuwe functie is Focus, een samenvoeging van Niet Storen en de automodus, samen met nieuwe instelmogelijkheden. Verder zijn onder meer Facetime, Safari, Maps en Wallet voorzien van nieuwe functionaliteit. In versie 15.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Deze update bevat probleemoplossingen voor je iPhone: Foto’s die vanuit Berichten in je bibliotheek waren bewaard, konden worden verwijderd als de bijbehorende berichtenreeks of het bijbehorende bericht werd verwijderd

De leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone kon mogelijk geen verbinding maken met Zoek mijn

De Airtag werd mogelijk niet weergegeven in het tabblad ‘Objecten’ in Zoek mijn

CarPlay kon mogelijk geen audio-apps openen of de verbinding kon tijdens het afspelen worden verbroken

Herstel of update van het apparaat kon mislukken bij gebruik van de Finder of iTunes voor iPhone 13-modellen Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website.