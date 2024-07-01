2Brightsparks heeft versie 11.3.35.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een USB-stick, FTP-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 48 en 65 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:
Updated:
Fixed:
- Runtime Intelligence removed
- Profile and Global variables will warn if a SyncBack, Windows, etc. variable name is being used
- (Pro/SE): Upgrade Assurance can now be purchased at a later stage
- Exception when selecting 'Exit but do not backup profiles' from Exit button on main menu
- (Pro): Fix for Chilkat SFTP not setting last modification date and time when using SFTP v3 servers
- Some anti-virus software can delay SyncBack starting
- The expanded source and destination directories may be displayed differently on Simple settings page than what is actually used when run