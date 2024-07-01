Software-update: SyncBackFree 11.3.35.0

SyncBackFree logo (75 pix) 2Brightsparks heeft versie 11.3.35.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een USB-stick, FTP-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 48 en 65 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated:
  • Runtime Intelligence removed
  • Profile and Global variables will warn if a SyncBack, Windows, etc. variable name is being used
  • (Pro/SE): Upgrade Assurance can now be purchased at a later stage
Fixed:
  • Exception when selecting 'Exit but do not backup profiles' from Exit button on main menu
  • (Pro): Fix for Chilkat SFTP not setting last modification date and time when using SFTP v3 servers
  • Some anti-virus software can delay SyncBack starting
  • The expanded source and destination directories may be displayed differently on Simple settings page than what is actually used when run

Versienummer 11.3.35.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website https://www.2brightsparks.com/freeware/index.html
Download https://www.2brightsparks.com/download-syncbackfree.html
Bestandsgrootte 42,67MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 01-07-2024 18:34
3 • submitter: danmark_ori

01-07-2024 • 18:34

3

Submitter: danmark_ori

Bron: https://www.2brightsparks.com/freeware/index.html

Update-historie

24-06 SyncBackFree 12.0.17.0 4
05-05 SyncBackFree 12.0.8.0 0
31-03 SyncBackFree 12.0.0.0 0
23-03 SyncBackFree 11.3.142.0 1
12-01 SyncBackFree 11.3.134.0 0
10-'25 SyncBackFree 11.3.124.0 0
08-'25 SyncBackFree 11.3.113.0 4
05-'25 SyncBackFree 11.3.106.0 7
04-'25 SyncBackFree 11.3.99.0 1
03-'25 SyncBackFree 11.3.87.0 0
Meer historie

Lees meer

SyncBackFree

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Overige software

Reacties (3)

-Moderatie-faq
3
3
1
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
2 juli 2024 07:21
Dit blijft voor mij een van de meest handige sync tools; erg veel features, regelmatige updates en stabiel. Jammer genoeg is een licentie alleen binnen dezelfde "major" releasereeks geldig.
mcmd @Bor2 juli 2024 11:47
Dat is niet zo’n groot nadeel, je kunt rustig dit programma vele jaren draaien, je krijgt ook nog updates op de “oude” versie.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@mcmd2 juli 2024 12:13
De updates op de oude versie stoppen vrij snel. Daar worden alleen nog gedurende beperkte tijd bugs / security lekken gefixed.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.