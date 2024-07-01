Versie 26.20 van XYplorer is uitgekomen. Dit bestandsbeheerprogramma voor Windows heeft tabbladen, een uitgebreide zoekfunctie en een veelzijdige preview. Het is klein en hoeft niet te worden geïnstalleerd om zijn werk te kunnen doen. De gebruikersinterface is geheel naar eigen smaak in te stellen en er zijn diverse mogelijkheden om taken die vaak voorkomen, te automatiseren. Een standaardlicentie kost 35 dollar. Daarvoor mag het programma voor altijd worden gebruikt, maar word je slechts een jaar voorzien van updates. Voor het dubbele ontvang je de updates voor altijd. In deze uitgave is onder meer een functie toegevoegd om vergelijkbare afbeeldingen te vinden.

What’s New in 26.20? Snappy Live Filtering. Live filtering is now done in memory without accessing the file system, resulting in a much faster and smoother experience. Many Other Improvements. See change log.