In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.2 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.79.2-18-ga7212

Updated MediaInfo to version 24.06

Updated MPC Video Renderer to version 0.8.4.2263 Changes/additions/improvements: The video is now paused/unpaused automatically when dragging the seekbar. Can be turned of in advanced settings for old behavior.

Now writes MultiSelectModel value in file association ProgIDs. This allows opening a selection of up to 100 files, instead of Windows default limit of 15. Fixes: A few small fixes.