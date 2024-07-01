Software-update: Media Player Classic - Home Cinema 2.3.2

Media Player Classic logo (75 pix) In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter opensource en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe, 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. Versie 2.3.2 is uitgekomen en de changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden.

Updates:
  • Updated LAV Filters to version 0.79.2-18-ga7212
  • Updated MediaInfo to version 24.06
  • Updated MPC Video Renderer to version 0.8.4.2263
Changes/additions/improvements:
  • The video is now paused/unpaused automatically when dragging the seekbar. Can be turned of in advanced settings for old behavior.
  • Now writes MultiSelectModel value in file association ProgIDs. This allows opening a selection of up to 100 files, instead of Windows default limit of 15.
Fixes:
  • A few small fixes.

Media Player Classic - Home Cinema screenshot (620 pix)

Versienummer 2.3.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Doom9
Download https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases/tag/2.3.2
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 01-07-2024 20:21 4

01-07-2024 • 20:21

4

Bron: Doom9

Update-historie

21-07 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.4 0
17-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.3 5
04-06 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.2 1
20-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.1 0
04-04 Media Player Classic - Home Cinema 2.7.0 10
20-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.4 0
04-03 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.3 0
16-02 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.2 14
27-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.1 0
08-01 Media Player Classic - Home Cinema 2.6.0 4
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Media Player Classic - Home Cinema

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Design en multimedia

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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dasiro 1 juli 2024 20:31
ik snap niet goed waarom ze voor updates van codecs en dergelijke telkens een nieuwe release moeten maken, maar dat zal wel aan mij liggen (gebrek aan kennis) of een heel bewuste keuze zijn. De rest zijn altijd maar heel kleine aanpassingen die imho weinig meerwaarde bieden, daarom dat ik de updater vaak de minors laat overslaan ipv élke nieuwe versie weer te moeten updaten terwijl het al jaren geleden is dat ik nog iets ben tegengekomen dat niet te openen was.
nutty 1 juli 2024 20:36
Misschien niet relevant, maar heb alles geprobeerd en mij bevalt Potplayer het best.
Speelt alles, heeft waanzinnig veel opties Denk het meest van alle bestaande players.
Je kan het niet bedenken of het zit erop.
Gratis geen reclame.
De echte vind je hier:
https://potplayer.daum.net/

[Reactie gewijzigd door nutty op 22 juli 2024 13:39]

Xfade 1 juli 2024 21:18
Er zit niet veel verschil tussen beiden. Ook qua functies vraag ik me af of potplayer veel meer opties heeft. Sommigen vinden de UI geweldig, terwijl ik die van mpc goed genoeg vind. Mocht ik kiezen tussen mpc-hc, potplayer of vlc, and is het bij mij mpc-hc, dan pot, dan vlc. Want die is nog steeds verre van perfect in mijn ogen. Wel leuk voor streams e.d.

edit was bedoeld als reactie @nutty

[Reactie gewijzigd door Xfade op 22 juli 2024 13:39]

warp 2 juli 2024 15:59
Inmiddels is versie 2.3.2.1 ook al uit:

https://github.com/clsid2....2/MPC-HC.2.3.2.1.x64.exe

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