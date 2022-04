Versie 4.5.4 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed Auto Install: Corrected an issue with Auto Install with Windows 7. Changed Auto Install: Improved error logging when there are problems with Auto Install.

Manage: Disable Active Skins pull-down when no configs/skins are loaded.