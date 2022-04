Versie 4.3.1 van Paint.NET is uitgekomen. Dit teken- en beeldbewerkingsprogramma slaat een brug tussen het met Windows meegeleverde Paint en dure maar zeer uitgebreide programma's als Adobe Photoshop en Corel Photo Paint. Tegenwoordig wordt het programma ook via de Windows Store aangeboden, al wordt voor die versie wel een kleine vergoeding gevraagd. In versie 4.3 is onder meer de overstap naar .Net 5 gemaakt, er is een Arm64-build en de prestaties zijn flink verbeterd. In deze update zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes since 4.3: Fixed an issue with using Explorer’s "Open With" menu on Windows 7, 8.1, and some editions of Windows 10

Fixed image thumbnails in Explorer’s Details View only having a generic document icon instead of the Paint.NET icon

Fixed a spurious, harmless error in Settings -> Plugin Errors

Fixed a race condition that could cause a crash

Fixed not being able to use Ctrl+C to copy text from the Setup Downloader, which is especially important for troubleshooting