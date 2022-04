Versie 4.5.3 van Rainmeter is uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed Net measures: Changed the default value for the Interface option from "0" to "Best".

option from "0" to "Best". Languages: Updated localization strings for Indonesian, Polish and Vietnamese. Fixed Measures: Corrected potential errors in IfCondition and Formula when the name of a measure started with characters other than the ASCII alphanumeric a-z/A-Z/0-9. Measures names can now safely start with or contain any printable letter, number or non-math punctuation or symbol from the ASCII / Extended ASCII character set, and any Unicode "letter/word" character from any language.