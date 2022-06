Clonezilla is een opensourceprogramma waarmee diskimages kunnen worden gemaakt. Het is onder andere mogelijk om back-ups van partities of van de hele harde schijf te maken, of een kopie van een harde schijf: een zogeheten kloon. Clonezilla is daarmee een opensourcevariant van Macrium Reflect en Acronis True Image. Het geheel is gebaseerd op een Debian-distributie en het maakt gebruik van DRBL, Partclone en udpcast. Clonezilla live is bedoeld voor losse computers, terwijl er met Clonezilla server en SE tot wel veertig computers tegelijk van een image voorzien kunnen worden. Met versienummer 2.7.3-19 is een nieuwe stabiele uitgave van Clonezilla verschenen en de changelog van die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements and changes The underlying GNU/Linux operating system was upgraded. This release is based on the Debian Sid repository (as of 2021/Aug/17).

Linux kernel was updated to 5.10.46-1.

ocs-restore-mdisks: support wildcard for device name. E.g., ocs-restore-mdisks -b -a choose -p "-g auto -e1 auto -e2 -r -j2 -c -scr -p true" focal-mbr-20210531 sd*

ocs-restore-mdisks: "all" can be used as all non-busy local disks Ref: https://sourceforge.net/p/clonezilla/discussion/Help/thread/96f1b89d10 It will countdown 15 secs, not 7 secs before going on for the device name is assigned as "all"

Update USAGE about the option -j2 for ocs-sr. Add warning messages about skipping option "-j2" (clone_hidden_data) when it's in restoreparts. Ref

Package python3-crypto was removed since it's not used in Clonezilla live.

Add short options -bm & -em for the beginner/expert modes in: drbl-ocs, ocs-live-feed-img, ocs-onthefly, ocs-restore-mdisks, and ocs-sr.

Support mounting bitlocker device as image repository. Thanks to fiddyschmitt for requesting this. Ref

ocs-clean-part-fs is renamed as ocs-clean-disk-part-fs.

Add the mechanism to clean the RAID metadata in disk in ocs-clean-disk-part-fs.

Improve the mechanism to expand LVM when -k1 (hence -r) is enabled.

ocs-expand-lvm: add a new program to expand LVM.

ocs-resize-part: instead of checking device format, check if it exists.

Append "--force" to the "--rescue" option for Partclone to run in rescue mode. Ref Bug fixes Improved the mechanism to judge /dev/md* is a disk or partition. Thanks to Enrix for reporting this issue. Ref

update-efi-nvram-boot-entry: should test if shimx64.efi exists before grubx64.efi. Ref

The ntfsclone without compression image was not detected correctly. Ref