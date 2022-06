Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er ook betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Nieuw in versie 7.3 is onder meer dat Macrium Reflect nu gebruikmaakt van een eigen taakplanner en niet langer meer die van Windows zelf. In deze uitgave is verder nog het volgende probleem verholpen:

Image Restore We've resolved a rare timing problem where a network connection delay caused authentication immediately after an automated image restore had already started.

If this issue affects you then please create fresh Windows PE rescue media after updating.