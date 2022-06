Illustrate heeft release 17.4 van dBpoweramp Music Converter uitgebracht. Met dit audiobewerkingsprogramma kunnen audio-cd's worden geript en kunnen muziekbestanden van en naar onder andere mp3, mp4, m4a, wma, Ogg Vorbis, aac, Monkey's Audio, flac en alac worden geconverteerd, met behoud van tags. Verder kunnen de mp3-tags worden aangepast en kan het programma volledig in Windows Explorer worden geïntegreerd, waardoor het gemakkelijk aan te roepen is. De basisversie, voor het rippen van cd's en het converteren van bestanden, is gratis. Voor extra functionaliteit moet worden betaald. Het programma is beschikbaar voor Windows en macOS. In deze update zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Dropping files or folders onto the control center opens converter / batch converter

ANSI characters only in filename - more comprehensive list of preservations when converting accented characters to ansi (cross platform)

m4a fdk new version 2.0.2

FLAC added seek table writing CoreConverter: Fixed incorrect stamping of dbpoweramp version over encoder fields when encoding to audio info etc CD Ripper & ID Tag Editor: Scan album art - option to choose scanner

Hides when scanning album art as often the scanner window would show behind window CD Ripper: Metadata saved to cache when clicking rip

Manual metadata page does not show artist on the track listing if matches the album artist

Discogs, able to read disc entries which have no tracks (as classical movement releases)

Using gnudb.gnudb.org as freedb replacement, submissions enabled again

Track type removed as metadata provider m4a tags: Lyricist no longer written as @aud as nothing uses that Bug Fix: File Naming could change filename characters such as ¿ to 1/2

DSD 512 bug - could not decode to 96KHz

CD Ripper: any encoder or effect relying on gapless details or indexes could previously not function correctly.

CD Ripper: Fixed column widths not being properly remembered (column adjustments were reverted on meta lookup etc)

certain formats when editing id tags, replacing the album art would not replace, instead would leave old album art

CD Ripper gap removal DSP effect working

Batch Converter would clear existing file selections when creating new profiles.

Would not rip straight to Opus