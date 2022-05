Er is een update voor versie 4.70 van AIMP uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. Versie 5.0 is ook in ontwikkeling en daarvan is net bètaversie 3 uitgekomen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: General: support for horizontal scrolling via touch pad Fixed: General - inverted scrolling of the list during drag-n-drop operations

Player - import files from external apps settings are ignored if files has been drop to main window

Plugins - MyClouds - access token was not updated automatically during long playlist playback

Plugins - SACD - the replay gain information is ignored

Installer - no way to install the app to network path