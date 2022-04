Versie 15.19 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New features Usability improvement for joining password-protected meetings: users can now enter the password in the meeting preview page.

It is now possible to install the VPN driver via the MSI during a mass deployment. Improvements Added per-monitor DPI awareness, allowing an improved image quality in multi-monitor scenarios with different DPI scaling factors.

"Speaking-while-muted" notification added.

Improved feedback during bad network situations. A new type of notification and symbol will be displayed when the client detect bad network.