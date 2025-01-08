Versie 15.61.4 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes Fixed a crash that could happen when signing in to a TeamViewer account with a slow internet connection.

Fixed a bug in devices where the search wasn't working correctly in basic view unless a filter was used, as described here.

Minor fixes and improvements.