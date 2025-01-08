Software-update: TeamViewer 15.61.4

TeamViewer logo (75 pix) Versie 15.61.4 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Bugfixes
  • Fixed a crash that could happen when signing in to a TeamViewer account with a slow internet connection.
  • Fixed a bug in devices where the search wasn't working correctly in basic view unless a filter was used, as described here.
  • Minor fixes and improvements.

TeamViewer

Versienummer 15.61.4
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, iOS, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website TeamViewer
Download https://download.teamviewer.com/full
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 08-01-2025 20:30 18

08-01-2025 • 20:30

18

Bron: TeamViewer

Update-historie

08-'25 TeamViewer 15.69.4 20
07-'25 TeamViewer 15.67.5 18
06-'25 TeamViewer 15.67.3 23
05-'25 TeamViewer 15.66.5 4
04-'25 TeamViewer 15.65.4 0
03-'25 TeamViewer 15.64.3 14
02-'25 TeamViewer 15.63.4 5
01-'25 TeamViewer 15.62.4 6
01-'25 TeamViewer 15.61.4 18
12-'24 TeamViewer 15.61.3 1
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TeamViewer

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (18)

-Moderatie-faq
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ASS-Ware 8 januari 2025 21:18
Ik word een beetje kriegel van Teamviewer de laatste tijd.
De interface is veranderd, je moet nu je clients migreren naar een nieuwe versie (wat dat ook mag betekenen) waardoor ze in andere typen groepen komen, een client install vraagt niet meer of de computer moet worden toegevoegd aan je Teamviewer account, allemaal zaken die het er niet leuker op maken.
JerX @ASS-Ware9 januari 2025 07:39
En dat niet alleen, je kan maar maximaal een scherm voor 10 minuten overnemen. Tis echt prut geworden.
zonderbloem @ASS-Ware9 januari 2025 09:58
Wij zijn al enige tijd overgestapt naar ScreenConnect. Hele fijne tooling. Je kunt ook backstage verbinding maken zonder dat de gebruiker door heeft zaken aanpassen.
hotabibber 8 januari 2025 22:34
Ik gebruik al weer een behoorlijke tijd UltraViewer. Deze werkt alleen op Windows computers, maar is wel gratis.
angerfist-yentl @hotabibber9 januari 2025 00:07
Ja teamviewer is wel veranderd. Ik help altijd mijn moeder op afstand met haar computer (want elke keer heen en weer rijden voor iets kleins doe ik niet meer) en ik werd elke keer geblokkeerd omdat zij denken dat ik het commercieel doe. En dan kan je een heel proces doorlopen om uiteindelijk beide installaties zo ver te krijgen dat je dit niet meer krijgt. Werkt nu gelukkig gewoon nog steeds maar vond dat proces alles behalve fijn. :o zal wel niet zo goed gaan met teamviewer? ik mis nog steeds de oude interface. Deze nieuwe is volgens mij de doodsteek qua gebruiksvriendelijk maar het pas wel in het rijtje. > https://en.wikipedia.org/wiki/Enshittification
_NooT_ @angerfist-yentl9 januari 2025 08:52
Daar liep ik ook telkens tegenaan.
Sinds een jaar ofzo gebruik ik AnyDesk.

Echt een verademing.
Gratis zonder onterechte commercieel gebruik alert.
Bovendien werkt ook nog eens een stuk sneller en fijner.

Alleen geen idee of je het ook voor mobiel kan gebruiken, dat was bij TeamViewer wel erg handig.
Malfoi @angerfist-yentl9 januari 2025 09:03
Heb om precies dezelfde reden nu Google Remote Desktop geïnstalleerd bij haar. Nog niet uitgeprobeerd, maar aangezien niemand in de comments hier dit als alternatief noemt, vraag ik me af of het zo goed werkt.
ASS-Ware @hotabibber9 januari 2025 19:53
Ik gebruik al weer een behoorlijke tijd UltraViewer. Deze werkt alleen op Windows computers, maar is wel gratis.
Ik zie maar 1 executable om te installeren.
Als je de software installeert op computers die je remote wilt besturen, kunnen gebruikers op die computers dan ook connecten naar de computers die je hebt toegevoegd?
zx9r_mario 9 januari 2025 08:38
Goed alternatief en open source: rustdesk
3raser @zx9r_mario9 januari 2025 09:40
Dat self-hosted klinkt wel erg interessant. Maar als ik naar de pricing kijk heb ik het idee dat je dan erg gelimiteerd bent in de opties. Als je zelf je eigen server host, heb je dan geen 2FA mogelijkheid, geen adresboek optie en een gelimiteerd aantal "managed devices"? Want al die opties staan onder de betaalde plannen.
tullius 8 januari 2025 23:51
Bekijk ook eens https://www.anyviewer.com/. Goedkoper en werkt ook goed.
ASS-Ware @tullius9 januari 2025 19:11
Bekijk ook eens https://www.anyviewer.com/. Goedkoper en werkt ook goed.
Daar heb ik even naar gekeken, maar als je de software installeert op andere computers, die je 24x7 wilt kunnen besturen, dan moet je in de software inloggen en dan kan de gebruiker aan de andere kant ook alle computers overnemen die je hebt toegevoegd.
Vind je dat handig?
Of mis ik iets?
tullius @ASS-Ware9 januari 2025 20:27
Lukt met code ook
https://www.anyviewer.com...d-remote-access-2578.html
ASS-Ware @tullius10 januari 2025 11:00
Lukt met code ook
https://www.anyviewer.com...d-remote-access-2578.html
Ik zie het, dank je wel.
Heb er even mee gespeeld, het is traag, tijdens inloggen zie ik dat de caps-lock aan staat, maar die krijg ik vervolgens niet uit, als ik connect met een Windows PC die in een RDP sessie zit, dan krijg ik een zwart scherm.
Allemaal zaken die Teamviewer veel beter op orde heeft, maar wel tegen een flinke prijs.
thalx 9 januari 2025 09:33
Die nieuwe interface van hun is écht ruk, efficiënt werken met meerdere schermen is er niet meer bij.

* Zoeken/filteren in de apparatenlijst kost een klik extra (invoerveld voor zoeken/filteren moet je eerst openen door op het zoekicoontje te klikken)
* Het overzicht is minder overzichtelijk en veel te ruim opgezet, waardoor er minder systemen op één scherm (4K 27") passen in bijvoorbeeld de apparaten/computer lijst.

Wat een slecht programma is dit geworden.... (we zijn betalend grootgebruiker sinds een jaar op 10)

[Reactie gewijzigd door thalx op 9 januari 2025 09:42]

furio911 9 januari 2025 10:41
Nieuwe interface van Teamviewer is te druk en bloated. Bij Teamviewer zat ik na een tijd tegen de limiet, bij Anydesk nog steeds. Sindsdien zit op Rustdesk, werkt hartstikke goed.
adslfreak 9 januari 2025 16:40
Jarenlang teamviewer gebruikt zowel zakelijk als prive.
Sinds afgelopen jaar sinds ze waren gehackt is het IT-beleid bij ons veranderd en is TeamViewer geblokkeerd. Wij gebruiken zakelijk nu Ivanti Neurons wat prima werkt. Ja, die zijn in het verleden ook gehackt, maar ze zijn net iets klantvriendelijker naar onze beleving.

Prive gebruik ik na gedoe met commercieel gebruik meldingen vanuit Teamviewer nu gewoon Microsoft quick assist. Is iets omslachtiger maar werkt prima om ooms/tantes mee te helpen.
ASS-Ware 10 januari 2025 16:20
Het moet toch niet gekker worden.
Ik betaal voor deze software en krijg nu ook meldingen over commercial use en na 5 minuten worden mijn sessies vebroken.

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