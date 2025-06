Versie 15.57.3 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. Versie 15.57.5 is een zogenaamde bugfixrelease en moet de volgende problemen verhelpen:

Bugfixes Fixed a bug where "No services" filtering option did not work properly on devices under admin settings.

Fixed a bug where personal password information was not shown on managed devices.

Fixed a bug where connect options were disabled for purely company managed devices.

Fixed a bug where add device via custom host ui/ux flow did not work properly.