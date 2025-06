Er is met versienummer 9.17 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.348 titels, wat er 30 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Window surface scaling on High DPI displays.

Bundled vkd3d upgraded to version 1.13.

Mono engine updated to version 9.3.0

Improved CPU detection on ARM64. Bugs fixed in 9.17 (total 29): #11770 mapi32.dll.so does not support attachments for sending mail

#18154 cmd.exe: failure to handle file extension association

#18846 Anti-Grain Geometry gdiplus Demo does not render correctly

#26813 Multiple programs ( python-3.1.3.amd64.msi, scoop) need support for administrative install (msiexec.exe /a )

#42601 Foxit Reader 8.2 crashes after running for an extended period of time (>30 minutes)

#43472 Several apps (R-Link 2 Toolbox, Mavimplant 1.0, Kundenkartei 5) crash on startup (Wine's 'packager.dll' is preferred over native, causing failure to load app provided library with same name)

#48404 Can't close free game notifications from Epic Games Store

#49244 GdipDeleteFontFamily is declared, but does nothing

#50365 Starcraft Remastered black screen on launch or window only mode

#52687 OpenKiosk installer not working

#53154 Crash of EpicOnlineServicesUserHelper.exe" --setup

#54212 Nexus ECU Tuning Software for HALTECH ECU

#55322 SBCL 2.3.4: unattended msiexec in administrator mode fails

#55343 Game Constantine doesn't respond to key inputs.

#55410 msi:package fails on w8adm

#55804 DICOM Viewer (eFilm Workstation 2.x/3.x) aborts because libxml2 doesn't like "ISO8859-1" (builtin msxml6).

#55936 Sven Bømwøllen series: Several games crash after loading screen

#55964 wine-mono: Dlls include reference to filenames different to the files in wine-mono-8.1.0-dbgsym.tar.xz

#56102 Comdlg32/Color - Out of bound value is used

#56103 PropertySheet - CTRL+TAB and CTRL+SHIFT+TAB not processed

#56352 comctl32: Handle progress bar state messages

#57096 Hogia Hemekonomi does not start

#57102 Textbox-border is missing if textbox is on topmost layer of e. g. a TabControl.

#57103 "opengl32.dll" failed to initialize with WOW64 on Wayland

#57117 BsgLauncher cannot launch due to unhandled exception in System.Security.Cryptography (.NET48)

#57119 WPF app (VOCALOID) fails to initialize Markup

#57127 Dutch button labels are cut off in Wine Internet Explorer

#57140 ADOM fails to launch

#57145 Quicktime 3.02 (16-bit) setup hangs