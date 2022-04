Versie 4.4 van Rainmeter is in ontwikkeling en er is een nieuwe testversie uitgekomen. Met dit programma kan in real time allerlei zinvolle, maar ook minder zinnige informatie op de desktop worden weergegeven, zoals vrije ruimte op de harde schijf, netwerkactiviteit en of er nieuwe e-mail is. Ook kunnen functionele applets worden gebruikt om bijvoorbeeld notities te maken of om tweets mee te versturen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Revision 3473 Settings: Automated the process of restarting Rainmeter when the value of the checkbox "Use hardware acceleration" is changed.

ChangedLanguages: Added localization strings for the new Game Mode dialogs, the Rainmeter Safe Start dialogs, the Use Hardware Acceleration checkbox and one missing string from About/Skins. Updated Hebrew, Russian, Korean, Japanese and Italian.