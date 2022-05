ShanaEncoder is een opensource video-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen of een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Zojuist is versie 5.2.1 uitgekomen en de changelog voor die versie ziet er als volgt uit:

ShanaEncoder 5.2.1 changelog: Corrected incorrect translation in Traditional Chinese language (related article)

Add AC3, EAC3 audio codec in MP4 file format and EAC3 audio codec in MKV, MATROSKA file format (related article)

Fixed a problem that encoding could not proceed when the de-interlace setting and real-time encoding setting are used together (related article)

Fixed a problem that the frame moves forward by pressing the shortcut key c to move the frame backward when the ShanaFFplay preview is full screened and the lower status bar is displayed.