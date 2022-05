Versie 5.0.2 van SciTE is uitgekomen. Scintilla Text Editor is een opensource- en cross-platform teksteditor. Het maakt gebruik van de opensource-Scintilla Text Editor-bibliotheek, die van dezelfde makers is. Deze bibliotheek wordt ook door andere programma's gebruikt, waaronder Notepad++. Downloads zijn beschikbaar voor Windows en Linux, en in Apples appstore kan een commerciële versie voor macOS worden gevonden. Daarnaast is er een standalone-executable die handig op een USB-stick meegenomen kan worden. In deze uitgave zijn de volgende drie problemen verholpen:

Release 5.0.2: On Cocoa with macOS 11, use plain style for autocompletion to fix problems with truncating text and padding. This makes autocompletion look the same on macOS 11 as macOS 10. Bug #2248.

On Windows, fix encoding used for text display with DirectWrite. Bug #2246.

Implement font locale SCI_SETFONTLOCALE. Initially only for DirectWrite on Win32. Bug #2027.