Versie 1.5.117 van balenaEtcher is uitgekomen. Met dit opensource- en crossplatform-programma kunnen op een eenvoudige en veilige manier OS-images op geheugenkaartjes of USB-sticks worden geflasht. In het selectiescherm laat het alleen geheugenkaartjes of USB-sticks zien, zodat nooit per ongeluk een hardeschijfpartitie wordt overschreven, en na afloop kan de schrijfactie worden gevalideerd. Verder is het ook mogelijk om een image naar meerdere devices tegelijkertijd te schrijven. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 1.5.117: Rename mac releases (keep old naming)

Disable spectron tests on macOS

Update electron to v12.0.2

Update etcher-sdk from 6.1.0 to 6.2.1

Fix getAppPath() returning an asar file on macOS

Grammar fix

(docs) update README.md

Update copyright year in electron-builder.yml

Update copyright year in .resinci.json

Separate the Yum and DNF instructions.

Set msvs_version to 2019 when rebuilding

Use moduleIds: 'natural' in webpack config to keep js files in arm64 and x64 mac builds identical

Update electron-builder to 22.10.5

Update spectron to v13

Update dependencies, use aws4-axios@2.2.1 to avoid adding more dependiencies

Update scripts to build universal mac dmgs on the ci

Fix beforeBuild.js script to also work on mac

Support building universal dmgs (x64 and arm64) for mac

Update electron-builder to 22.10.4

Fix titlebar z-index

Explicitly set contextIsolation to false

Update electron from 9.4.1 to 11.2.3