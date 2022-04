Realix heeft versie 7.02 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waardes van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of xml-formaat kunnen worden gegenereerd. Sinds versie 7.00 is er naast de gratis versie ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 7.02: Enhanced sensor monitoring on ASRock Z590 OC Formula and Z590 Phantom Gaming-ITX.

Fixed unintentional waking up of some NVIDIA dGPUs disabled by Optimus technology.

Added reporting of PCI Express Resizable BAR capability and status for all devices.

Enhanced sensor monitoring on MSI Z590 PLUS, MEG Z590 UNIFY and B560M PRO WIFI.

Enhanced monitoring of AMD Navi14.

Restored monitoring of AMD Navi21 with Radeon Adrenalin 21.3.1.

Fixed monitoring of Vcore and VDIMM on ASUS PRIME Z590-A and STRIX Z590 series.

Added ability to collapse sensor groups.

Aggregated some sensor values into nodes (collapsed by default) to reduce amount of information on the screen.

Improved GUI responsiveness in some situations.

Enhanced sensor monitoring on EVGA Z590 FTW and Z590 DARK.

Improved support of Intel Rocket Lake.

Fixed reporting of Core Performance Order on AMD Raven, Renoir and Cezanne.

Updated for proper support of AGESA 1.2.0.1 Patch A.

Improved detection of AMD ThreadRipper PRO and next generation ThreadRipper.

Improved reporting of Intel Integrated GPU clock.

Enhanced sensor monitoring on ASUS ROG CROSSHAIR VIII EXTREME.

Added monitoring of Global Frequency Limit on AMD Zen2/3 CPUs.

Added monitoring of DRAM Read/Write Bandwidth on AMD Zen2/3 CPUs.