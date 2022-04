ShanaEncoder is een opensource video-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen of een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Zojuist is versie 5.2.0.5 uitgekomen en de changelog voor die versie ziet er als volgt uit:

ShanaEncoder 5.2.0.5 changelog: Improved display of RSS feed information at the bottom of Shana Encoder (If you mouse over it, you will have time to write it)

Improved to output RSS feed information by language

H264(libx264) video codec high422, high444 profile added

H264(QSV) video codec unknown profile, added 52(5.2) level

HEVC(QSV) video codec unknown, main10 profile added

AMF, QSV video codec quantizer renamed to Quality