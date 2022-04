ShanaEncoder is een opensource video-encoder voor Windows. Het kan bestanden naar een ander formaat converteren, maar bijvoorbeeld ook het beeld roteren, ondertiteling toevoegen, het geluid aanpassen of een watermerk toevoegen. Het programma is van Zuid-Koreaanse bodem en wordt actief ontwikkeld. Het heeft voldoende opties om ervaren gebruikers tevreden te stellen, maar is eenvoudig genoeg om ook door beginners te worden gebruikt. Zojuist is versie 5.2.0.4 uitgekomen en de changelog voor die versie ziet er als volgt uit:

ShanaEncoder 5.2.0.4 changelog: Fixed a problem that cpu-used was continuously added to the encoding input box when starting encoding after selecting the video codec as VP8 or VP9 codec as an error from Shane Encoder version 4.8. Users click the default button in the multi-threaded setting window. Related Article

H264 (NVENC), HEVC (NVENC) video codec, the default quality is changed to 24

Fixed an issue where the HDR to SDR Tonemap option was not translated in Japanese language.

Level 5.2, 6.0, 6.1, 6.2 added in the advanced settings of H264 video codec

Addition of instructions when setting 2-pass in MPEG1, MPEG2, Flash Video video codec and removing 2-pass check box in XVID(CORE) video codec