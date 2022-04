AVM heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn AVM FRITZ!Box 7581. De 7581 is een dsl/vdsl-modem, gigabitrouter, accesspoint tot en met 802.11ac en dect-basestation voor maximaal zes handsets in een. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. De nieuwe firmware bevat Fritz!OS 7.14 en brengt de volgende verbeteringen.

DSL: **improved** stability versus Metanoia based equipment

**improved** VDSL-LR tweaked System: **New** added KPN profies for internet and telephony Wi-Fi: **fixed** public WLAN Hotspot, sometimes users were without internet access

**improved** long term stability enhanced