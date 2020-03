AVM heeft nieuwe firmware uitgebracht voor zijn AVM FRITZ!Box 7581. De 7581 is een dsl/vdsl-modem, gigabitrouter, accesspoint tot en met 802.11ac en dect-basestation voor maximaal zes handsets in een. Verder beschikt het apparaat over twee usb 3.0-aansluitingen, waarmee een printer of externe opslagcapaciteit op het netwerk kan worden gedeeld. Terugkeren naar de oorspronkelijke firmware is altijd mogelijk; zorg dus voor een back-up. Bijwerken van de firmware kan vanuit de gebruikersinterface zelf, maar los downloaden kan ook. De nieuwe firmware bevat Fritz!OS 7.13 en brengt de volgende verbeteringen.

New Features: Over 50 new features and improvements: more performance and convenience in the wireless network, Mesh and Smart Home

Seamlessly connected in the Mesh: Mesh WiFi steering, shared telephone book and Smart Home

Well informed: Important information arrives simply and directly at the email address of your MyFRITZ! account

New in the internet: more information on DSL, faster LTE and expanded VPN functions

Added value for FRITZ!Fon: easy sharing of access to the wireless guest access, direct blocking of telephone numbers, and much more

Practical to operate: quick overview of updates for FRITZ! products, LEDs can be switched off

Stronger support for new products: FRITZ!Repeater 3000 and FRITZ!DECT 400 Smart Home switch