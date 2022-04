Versie 21.01 van 7-Zip is uitgebracht, een ontwikkelversie. Dit opensource-archiveringsprogramma kan overweg met een groot aantal compressieformaten, waaronder zip, cab, rar, arj, lzh, chm, gzip, bzip2, z, tar, cpio, rpm, deb en uiteraard het zelfontwikkelde 7z. Verder is de software in staat om iso-bestanden en nsis -installatiepakketten te openen. De meest in het oog springende verandering in deze release is de toevoeging van een command line versie in de Linux-versie. De complete changelog ziet er als volgt uit:

What's new after 7-Zip 21.00 alpha: The command line version of 7-Zip for Linux was released.

for AES, CRC-32, SHA-1 and SHA-256. The bug in versions 18.02 - 21.00 was fixed:

7-Zip could not correctly extract some ZIP archives created with xz compression method. Some bugs were fixed.